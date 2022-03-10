Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi

10.03.2022 11:04

Halı restorasyonu ve geleneksel halı dokumacılığıyla ön plana çıkan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Selçuklu motifleriyle dokunan 120 metrekarelik halı, Birleşik Krallık'taki bir sarayda kullanılacak.

Halı restorasyonu ve geleneksel halı dokumacılığıyla ön plana çıkan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Selçuklu motifleriyle dokunan 120 metrekarelik halı, Birleşik Krallık'taki bir sarayda kullanılacak.

Kök boya ve el ipiyle geleneksel halıların dokunduğu ilçede, 50'ye yakın atölye yer alıyor.

Yaklaşık bin kişi geçimini bu işten sağlarken, dokunan paha biçilemez halılar, dünyanın birçok yerine gönderiliyor, yurt içi ve dışından gelen halıların restorasyonu da usta eller tarafından yapılıyor.

İlçede son olarak Selçuklu motifleriyle 780 bin ilmek atılarak dokunan halı, Birleşik Krallık'a gönderildi.

"Selçuklu mirası desenlerimizi yeniden yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz"

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı atölyesi sahibi Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı ilçesinin dünyada halı restorasyon merkezi olarak kabul edildiğini söyledi.

İlçenin kök boya ve el ipiyle dokunan halılarla ününe ün kattığını vurgulayan Solak, " Türkiye'den İngiltere, Fransa ve ABD'ye ihraç edilen el dokuma halılarının yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Birleşik Krallık'ta bulunan bir saraydan Selçuklu motifleri olan bir halı siparişi aldık. 120 metrekarelik halımızı ilçemizde bulunan kadınlarımız kök boya ve el ipinden dokudu. Selçuklu mirası desenlerimizi yeniden yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sultanhanı ustaları sultanların sarayına pek çok halı üretti"

Solak, halıcılığın ilçe halkının geçim kaynağı olduğunu, bu sektörde Sultanhanı'nın önemli bir yerde bulunduğunu dile getirdi.

Halıları ilmek ilmek işleyerek dokuduklarını, tamirini ve bakımını yaptıklarını vurgulayan Solak, şöyle konuştu:

"Halımız, 25'e 25 düğüm kalitesinde. Bu, düğüm sıklığı anlamına geliyor. Halı, 8 ayda 10 çalışanın attığı düğümlerle tamamlandı. Dört ay da kök boya ve yün işleriyle uğraştık, yani halımız yaklaşık bir yılda hazırlandı. Sultanhanı ustaları sultanların sarayına pek çok halı üretti. ABD'de bir saraya halı gönderdik ardından İngiltere'deki Buckingham Sarayına yine halı gönderdik. Bu halımız da Birleşik Krallık'taki bir saraya gidiyor. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Halılarımızla hem ülkemizi hem de ilçemizi tanıtıyoruz. Ustalarımız, halı sektöründe en iyisini yapmak için sürekli kendilerini geliştiriyor. Hem imalat hem de restorasyon en güzel halılar burada yapılıyor."

Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi
Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi
Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi

YORUMLAR
500
Mardin'de 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat'a karşı denetim sürüyor Mardin'de 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat'a karşı denetim sürüyor Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı Sarıgöl'de güreş kursu açıldı Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Birleşik Krallık, Sultanhanı, Hisarcık, Selçuklu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesit performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuklu motifleriyle dokunan halı Birleşik Krallık'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement