Selendi\'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile 31. Tütün ve Cirit Festivali, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Temsili kurtuluş sahnesinde atlı süvariler ve Kara Fatma karakterini canlandıran çocuk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri ile 31. Tütün ve Cirit Festivali, 1 Eylül'de cirit atlarının da yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

Bugün de Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Selendi'nin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Temsili milis kuvvetlerinin ilçeye girişiyle başlayan gösteride atlı süvariler, kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden Kara Fatma'yı canlandıran bir çocukla birlikte etkileyici bir sahne sergiledi.

Gösterinin ardından atlı süvarilerin komutanı, Türk bayrağını Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'a teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, 104 yıl önce vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanları anarak, "Bugün burada, vatanımızın özgürlüğü için gösterilen kararlılığı ve inancı yaşatmak için toplandık. Bugün gurur günümüz" dedi.

Program mehteran, Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin gösterileri ve araç geçişiyle sona erdi.

Şehit ve gaziler için garnizonda bayrak teslimi

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığına yürüdü. Burada Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve beraberindeki heyet, halkın şükranlarını garnizon komutanlığına sundu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Kurt, Türk bayrağını öperek Kaymakam Yıldız'dan teslim aldı.

Etkinliklere AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, ilçe daire müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamaların akşam bölümünde ise sanatçı Merve Özbey Selendililere konser verecek.