Selendi'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selendi'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu

Selendi\'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Selendi, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını ve 31. Tütün ile Cirit Festivali'ni coşkuyla kutladı. Temsili kurtuluş gösterisinde atlı süvariler ve Kara Fatma'yı canlandıran çocuk duygu dolu anlar yaşattı, bayrak teslimi ve gösterilerle program sona erdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile 31. Tütün ve Cirit Festivali, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Temsili kurtuluş sahnesinde atlı süvariler ve Kara Fatma karakterini canlandıran çocuk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri ile 31. Tütün ve Cirit Festivali, 1 Eylül'de cirit atlarının da yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

Bugün de Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Selendi'nin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Temsili milis kuvvetlerinin ilçeye girişiyle başlayan gösteride atlı süvariler, kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden Kara Fatma'yı canlandıran bir çocukla birlikte etkileyici bir sahne sergiledi.

Gösterinin ardından atlı süvarilerin komutanı, Türk bayrağını Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'a teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, 104 yıl önce vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanları anarak, "Bugün burada, vatanımızın özgürlüğü için gösterilen kararlılığı ve inancı yaşatmak için toplandık. Bugün gurur günümüz" dedi.

Program mehteran, Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin gösterileri ve araç geçişiyle sona erdi.

Şehit ve gaziler için garnizonda bayrak teslimi

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığına yürüdü. Burada Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve beraberindeki heyet, halkın şükranlarını garnizon komutanlığına sundu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Kurt, Türk bayrağını öperek Kaymakam Yıldız'dan teslim aldı.

Etkinliklere AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, ilçe daire müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamaların akşam bölümünde ise sanatçı Merve Özbey Selendililere konser verecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Selendi, Manisa, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Selendi'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:39
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:46:01. #7.12#
SON DAKİKA: Selendi'de Kurtuluş ve Festival Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement