Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

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Usta tiyatro sanatçısı Şener Şen'in Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa saldırı düzenlendi. Oyun sürdüğü esnada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltti, ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. Saldırı sonrası oyuna ara verildi.

10.08.2024 08:34
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Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi. Oyun sürdüğü sırada korku dolu anlar yaşandı. Tiyatro sahnesinin alanı dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

OYUNA ARA VERİLDİ

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna ara verildiğini ifade etti. Yaşanan korku dolu anların ardından Şener Şen'in kararlı tutumuyla oyun tamamlandı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.

ZENGİN MUTFAĞI OYUNU NE ANLATIYOR?

Vasıf Öngören "Zengin Mutfağı" tiyatro oyununu, 15-16 Haziran direnişinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 1977 yılında yazmıştı. Zengin Mutfağı, ilk olarak 1978'de İstanbul Şehir Tiyatrolarında Başar Sabuncu yönetiminde sahnelendiğinde başrolünü Şener Şen, "Lütfü Usta" karakteriyle üstlenmişti. Oyun, işçi sınıfı hareketinin hem sınıf içinde hem de toplumsal katmanlar içinde karşılık bulduğu '70'li yılları konu alıyor. Burjuva bir ailenin konağının mutfağında geçen oyun, gelişen sınıf hareketi karşısında kayıtsız kalmayan, konağın sadık emekçilerinin değişimini ve çelişkilerini anlatıyor. Zengin Mutfağı, aynı isimle 1988 yılında beyaz perdeye yine Başar Sabuncu tarafından sinemaya aktarılırken, filmin başrolünü de yine Şener Şen üstlenmişti. Oyunun ilk sergilendiği yılların politik atmosferi olmasa da bir yıl sonra işçi sınıfının tarihine tekrar damgasını vuracak 1989 Bahar Eylemlerinin arifesindeydi.

Şener Şen\'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

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Son Dakika Kültür Sanat Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman Koca: orhan babanın dediği gibi;eller gidiyor aya biz sonunda kaldık yay .sen hep aynı yerdesin..değiş bu kafayı değiş 146 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kim bunlar yakalayın ortaya çıksın atın içeri 84 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: teksas 69 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: bunları asıcaksın Şener Şen gibi duayen bir sanatçıya bu yapılmaz 37 11 Yanıtla
  • Ankara null: oranda bile oluyorsa vay halimize 27 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: osmanım babasını öğrendik...orhan baba imiş. 7 12 Yanıtla
  • Anazarbus : Ülkücü hareket engellenemez. Her zaman sanatın ve sanatçının yanındadır 7 8 Yanıtla
  • Orçun Ayana: daha bunlar normal şeylerrrr 10 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi - Son Dakika
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