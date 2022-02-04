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Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika

Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

04.02.2022 18:17

Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldıİSTANBUL Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)için özel olarak tasarladığı seramik eserler koleksiyonu, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

İSTANBUL Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)için özel olarak tasarladığı seramik eserler koleksiyonu, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Sergiye katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldı. Şentop yaptığı konuşmada, "Sergimizde sanatçımızı ait ilk defa sergilenecek olan 'Allah' yazılı bir seramik parça vardır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın TBMM için özel olarak tasarladığı seramik eserler koleksiyonu ve ailesinde bulunan özel eserlerin yer aldığı, Füreya Koral Sergisi, İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Seramik Sanatçısı Füreya Koral tarafından Meclis Binası yapılırken özel tasarlanan ve yıllarca milletvekillerinin, ziyaretçilerin üzerinde çay içtiği, sohbet ettiği kulislerde ve odalarda kullanılan sehpalar sergilendi. Ayrıca sergide Koral'a ait ilk defa sergilenen Allah yazılı seramikte bulunuyor. Sergiyi sanatseverler 4-13 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Sehpalar koleksiyonu bugün elimizde bulunan 16 tanesi ile sergimizde yer almaktadır"

Sergi açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1960-1969 yıllarında meclisimizde kullanıma sunulmuş seramik sehpalar koleksiyonu bugün elimizde bulunan 16 tanesi Füreya Koral imzalı olarak sergimizde yer almaktadır. Füreya Koral seramik sehpalar koleksiyonunda Anadolu motiflerini ve geleneksel el sanatı unsurlarını yeni ve modern bir bakışla, kendi duygu dünyasıyla ve yeni bir formla yansıtmıştır. Füreya Koral'ın öğrencileri tarafından meclise sunulan diğer eserler bu koleksiyon sehpalarla sergimizde yer almaktadır. Bu eserlerin çoğu 1961'den 2013 yılına kadar fiilen mecliste kullanılmıştır. Bugün sergimizde sanatçımızı ait ilk defa sergilenecek olan Allah yazılı bir seramik parça vardır" diye konuştu.

Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı
Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı
Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

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Dolmabahçe Sarayı, Seramik, Türkiye, TBMM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Seramik sanatçısı Füreya Koral Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika


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