Şeyh Çakır Türbesi'nde Hayır Yemeği
Şeyhçakır köyünde geleneksel hayır yemeği etkinliği düzenlendi, katılımcılara ikram yapıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde, Şeyh Çakır Sultan Türbesi için geleneksel hayır yemeği etkinliği düzenlendi.
Şeyhçakır Köyü Muhtarı ile Dede Nazmi Aydedeoğlu öncülüğünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat ve tekbirlerle başladı. Programda yapılan duanın ardından katılımcılara köylülerin katkılarıyla hazırlanan keşkek, kavurma ve bulgur pilavı ikram edildi. Etkinlik, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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