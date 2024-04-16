Kültür Sanat

Siirt 9. Kitap Fuarı hazırlıkları başladı

SİİRT - Siirt'te 9. Kitap Fuarı hazırlıklarına başlandı. 17- 23 Nisan tarihinde 15 Temmuz Meydanı'nda açılacak olan fuar, 7 gün sürüp pek çok yazar ve yayın evi katılacak.

Fuarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özellikle çocuklara özel şenliklerin olacağını belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, 60'a yakın yazarın ve 110 yayın evinin katılacağını söyledi.

Siirt için geleneksel hale gelen kitap fuarı hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Tekin, "Siirt'te bir hafta süresince devam edecek kültür şölenine tüm kitap severleri ve kitap kurtlarını bekliyoruz. Hazırlıklarımız yarın tamamlanacak. İnşallah Çarşamba günü saat 10:

10.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda açılışımızı gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli yazarlarımızla, söyleşilerimizle, yayın evlerimizle burada kitap okurlarımızın hizmetinde olacağız. Fuarımıza yerel ve ulusaldan 60'a yakın yazarımız ve 110 yayın evi ve markamız olacaktır. Burada bir hafta boyunca yayınevlerine ait kitaplar, yazarların kitaplarını hem satışı hem tanıtımı hem de söyleşisi olacak ve imza saatleri olacaktır. Tabii 23 Nisan'a tekabül ettiği için kitap fuarını bu sene çocuklarımıza yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Açılışta Minyonlar Çocuk Müzikali ve kapanışta da Pepe Çocuk Müzikaliyle çocuklarımıza büyük bir keyif sunmaya çalışacağız. Kitap fuarında ilk günden beri bize desteğini esirgemeyen sayın Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya kamu kurum ve kuruşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.