Siirt Battaniyesi Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt Battaniyesi Lansmanı Yapıldı

Siirt'te geleneksel battaniye dokumacılığı tanıtımı yapıldı, proje istihdam ve kültürel mirası hedefliyor.

27.02.2025 18:01
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Siirt battaniyesi dokumacılığı lansman toplantısı düzenlendi

SİİRT - Geleneksel Siirt battaniyesi dokumacılığı koleksiyon ve marka tanıtım lansmanı Tarım Müzesinde gerçekleşti.

Proje, Siirt Valiliği himayelerinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçirildi. Projede, coğrafi işarete sahip olan Siirt battaniyesi dokumacılığının yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ve ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Proje ile birlikte istihdam sağlanacağını belirten Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan, 12 bin yıllık köklü geçmişiyle büyük bir medeniyet birikimine sahip kadim bir şehirdir. Doğal güzellikleri, inanç turizmi ve el sanatlarıyla kültürel mirasımızın önemli unsurlarını barındırmaktadır. Bu kültürel zenginliğin korunması ve geleceğe taşınması hepimizin ortak sorumluluğudur. Battaniyelerin dokunmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise köklü geçmişinin nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar ulaşan Siirt battaniyesinin özgün tasarımının varlığını sürdürdüğünü belirtti. Tekin, "Bu eşsiz mirası geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir. El emeği ile üretilen her bir parça geçmişin izlerini taşırken geleceğe de dokunan bir kültürel hazine olarak varlığını sürdürecektir" diye konuştu.

Program el emeği ile üretilen ürünlerin sergilenmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt Battaniyesi Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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