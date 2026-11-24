Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, öğretmenlerin emeği ve rehberliğinin Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatı olduğunu ifade etti. Öğretmenliğin büyük emek, sabır ve fedakarlık gerektiren, toplumsal açıdan son derece önemli ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğine yön veren en önemli rehberler arasında yer aldığını kaydetti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyle donanmış, düşünen ve üreten nesiller yetiştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğa dikkat çeken Vali Kızılkaya, eğitime yapılan her yatırımın milletin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi. Eğitim alanında tüm imkanların seferber edildiğini belirten Vali Kızılkaya, öğretmenlerin her zaman yanında olmaya ve eğitim camiasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Konuşmasının sonunda cumhuriyetin kurucusu ve başöğretmen gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Vali Kızılkaya, ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Şiir dinletileri, halk dansları gösterileri ve müzik programıyla devam eden etkinlikte, meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Vali Kızılkaya tarafından takdim edildi.

Program, öğretmenlere yönelik teşekkür ve iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.