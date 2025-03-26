Siirt'te 9 Asırlık Camide Mukabele Geleneği

9 asırlık camide mukabele geleneği devam ediyor

SİİRT - 1129 yılında Selçuklu Atabeylerinden El-Mücahit İshak tarafından restore edildiği ve Anadolu'daki en eski camilerden biri olduğu bilinen Siirt Tarihi Ulu Camide her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında mukabele geleneği devam ediyor.

Ramazan ayında öğle namazının ardından mukabeleye katılanlar, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor. Asırlık camide bu gelenek, büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan ayında her gün mukabeleye katıldığını belirten Ali Öztaş; "Ulu Camiye her yıl geliyoruz. Mukabele geleneğini sürdürüyoruz. Geleneğimizi Cenab-ı Allah daim ve mübarek eylesin" dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Akgül; "Biz Sakarya Mahallesi sakinleri olarak her yıl Ulu Caminin atmosferinde mukabele ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. İnşallah bunu kıyamete kadar da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mukabelenin Peygamber Efendimiz ile Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumalarını ifade ettiğini belirten Ulu Cami Din Görevlisi Nezir Obut, Siirt'in medar-ı iftiharı Selçuklu eseri, tarihi Ulu Camisinde de bu geleneğin devam ettiğini belirtti. Obut; "896 yıl önce ilk onarımı yapılan ve kesin yapım yılı bilinmeyen tarihi ulu camimizde şükürler olsun bu gelenek 896 yıldan beri devam etmektedir. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı ve teravihlerimizi kabul eylesin" ifadelerini kullandı.