Siirt\'te "Botan Efsanesi" rüzgarı: Kültürel miras sahneye taşındı

Siirt'te Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen "Botan Efsanesi" adlı gösteri, izleyenlere unutulmaz bir kültür ve sanat şöleni yaşattı.

Siirt Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Siirt Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan "Botan Efsanesi" gösterisi, Kızlar Tepesi Parkında sanatseverlerle buluştu. Siirt'in köklü tarihini, zengin kültürel değerlerini ve halk oyunları geleneğini sahneye taşıyan etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Geleneksel halk dansları, özgün koreografiler ve etkileyici sahne performanslarıyla hayat bulan "Botan Efsanesi", kadim Siirt coğrafyasının hikayesini sanatın evrensel diliyle anlattı. Sahnelenen gösteri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, bölgenin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması noktasında büyük beğeni topladı. Kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük katkı sunan programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mücahit Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum amirleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Gösteri sonunda sahne alan Maarif Halk Dansları Topluluğunu ve emeği geçen öğretmen ile gençleri tebrik eden protokol üyeleri, Siirt'in zengin kültürünün bu tür sanatsal etkinliklerle yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Program, izleyicilerin beğenisini kazanan performansların ardından alkışlarla sona erdi. - SİİRT