Siirt'te El Emeği Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te El Emeği Sergisi

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri el emeği eserlerini sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

09.03.2025 13:42
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Siirt'te Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

SİİRT - Siirt'te Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri aldıkları eğitimler sonrası yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli eğitimler alan kursiyerler, hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Sergide; resim, tiftik, seramik, deri çanta ve tekstil ürünleri gibi alanlarda onlarca kursiyerin emeği ile ortaya çıkan eserler yer alıyor. Hem kursiyerlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu hem de yerel halkın el sanatlarına olan ilgisini artırdığı etkinlik ilgi gördü.

Kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini belirten Usta öğretici Filiz Atabay, büyük bir talep ve ilgi olduğunu belirterek, kurslarda resim, çini seramik, tiftik, deri işlemeciliği ve diğer el sanatları ürünlerini bulunabileceğini söyledi.

Öğrenciler ile beraber 2 aylık sürede yaptıkları ürünleri sergilediklerini belirten usta öğretici Özlem Alak, kupa bardaklar, objeler, sunumluklar, lokumluklar ve çini eserinden tablolar, tabaklar, kaseler, sürahi ve takımları olduğunu aktararak, ürünleri sergilemelerinde yardımcı olan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Elçi'ye teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kendi yaptığı resminde sergide yer aldığını belirten Aysun Erkan; "Böyle bir sergide benim de payımın olması gururlandırıyor. Diğer kadın arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepsinin çalışmasını burada görmek çok güzel" dedi.

Öğrenci Eslem Yaren Elçiçek, resim yeteneği olduğunu ve onu geliştirmek için kursa geldiğini söyledi. Tuval yaptığını belirten Elçiçek, sergide emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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