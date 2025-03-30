Siirt'te Kadınlar Sanatla Stres Atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Siirt'te Kadınlar Sanatla Stres Atıyor

Geniş Video İzle

Siirt'te kadınlar, seramik atölyesinde stres atarak sosyal aktivitelere katılıyorlar.

30.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te kadınlar günün yorgunluğunu sanat atölyesinde atıyorlar

SİİRT - Siirt'te 18 yaşındaki genç girişimci Aynisa Alak kendi imkanlarıyla açtığı seramik sanat atölyesinde kadınların sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlıyor.

Ev hanımları ve çalışan kadınlar, ev ve iş stresini akşam sanat atölyesinde bir araya gelerek atıyor. Kadınlar, vazo, bardak, kase ve onlarca eşyayı kendi tasarımları ile üretiyor ve yaptıkları objeleri evlerine getirerek süs eşyası olarak kullanıyor.

Siirt'te yaşayan bütün kadınları sanat atölyesine gelmelerini tavsiye eden Sultan Yeşilbaş keyifli zamanlar geçirdiklerini belirtti. Yeşilbaş, "Bugün buraya dökümden yapılan ve daha önce fırınladığımız seramiği çizip boyamaya geldik. Tamamlandıktan sonra yaptığım objemi eve götüreceğim. Gayet keyifliydi. Arkadaşlarım da geldi onlar da yapıyor. Günün stresini atmak için güzel bir etkinlik yapıyoruz. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor. Terapi oluyor bize. Herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.

Ev hanımı olan Ebru Olgun ise, "Evde zaten belli malum ev işleri, yoğunluk, stres altına girince atölyeye gelmeye karar verdim. Bence böyle bu tarz etkinliklerin çoğaltılması lazım. Günümüz zaten stresli geçiyor. Bardakta seramik ve çizim yapmaya karar verdim. Böylelikle hem kendimi hem de konsantrasyonumu geliştirmiş oluyorum. Bence herkesin buraya gelmesi lazım. Çünkü çok güzel bir etkinlik ve insan güne de daha verimli devam edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Atölyelerinde kadınlara yönelik sürekli etkinliklerin olduğunu belirten 18 yaşındaki genç girişimci Aynisa Alak, "Ev hanımlarımız ve çalışan hanımlarımıza workshop etkinliği düzenledik. Gelip çizim boyama, elde şekillendirme yapıp sonra boyamaya geliyorlar. Ürünler onlara kalıyor. Ayrıca ev hanımlarına destekçi oluyoruz. Çamurla beraber streslerini burada azaltmış oluyorlar. Çok güzel bir terapi oluyor" şeklinde konuştu.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sanat, Yaşam, Stres, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te Kadınlar Sanatla Stres Atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

14:47 Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
13:57 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 15:30:04. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Kadınlar Sanatla Stres Atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement