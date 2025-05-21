Siirt'teki 120 Yıllık Tarihi Saat Yeniden Çalışır Hale Getirildi

Siirt'te 120 yıllık tarihi saat, tamir edilerek yeniden çalışır hale getirildi

SİİRT - Siirt'te bulunan yaklaşık 120 yıllık tarihi saat kulesindeki saat, uzun süreli arızanın ardından tamir edilerek tekrar çalıştırıldı.

Siirt'te daha önce, tarihi Ulu Camide yer alan saat, 1975 yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında saat kulesinin yapılmasıyla Ulu Camiden sökülerek, isminin verildiği saat kulesine yerleştirildi. Siirt'in simgelerinden biri olan ve 1975 yılından beri kent meydanında hizmet veren tarihi saat kulesi, düzenli bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden çalışır duruma getirildi.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür V. Burak Can Avcı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın destekleriyle saatin tekrardan çalışır hale geldiğini söyledi. Avcı, "Valimizin Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından tarihi saat kulemizin tekrar aktif hale getirilmesi ile verdiği talimat doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalarda karşılaşmış olduğumuz manzara gerçekten içler acısı bir durumdu. Eksik olan parçaları tespit etmek üzere teknik ve resim incelemelerinde eksik parçaları torna, freze, tesviye çalışmalarıyla yeniden ürettik ve saatimizin kurulumunu gerçekleştirdik" dedi.

Saatin ustası olan ve yaklaşık 3 kuşak olarak saate baktıklarını belirten Özcan Özer, saate kendisinden başka kimsenin bakamadığını belirtti. Özer, "Ben mesleğimi babamdan öğrendim. Babam da amcaoğlundan, dayısından yani yaklaşık 3 kuşaktır biz bakıyoruz. Günlük bu saatin bakımını, yağlamasını, kurmasını kendim yapıyorum. Geçmiş dönemlerde Ulu Camiye ait bir saatti. 1975'li yıllarda burada inşa edildi ve makinesiyle beraber şu anda çalışır durumdadır" şeklinde konuştu.