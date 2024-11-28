Silopi'de Tropikal Meyve Serası Kuruldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Silopi'de Tropikal Meyve Serası Kuruldu

Şırnak Valisi Ekici, Silopi'de tropikal meyve fidesi dikerek seranın açılışını gerçekleştirdi.

28.11.2024 17:46
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Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesindeki bir okulun bahçesinde oluşturulan serada öğrencilerle tropikal meyve fidesini toprakla buluşturdu.

Kaymakamlık ile Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında okulun 2 dönümlük arazisinde tropikal meyve yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bu kapsamda düzenlenen programa katılan Vali Birol Ekici, oluşturulan serada ilk fideyi öğrencilerle birlikte dikti.

Ekici, daha sonra serada incelemelerde bulunarak Kaymakam Cihat Koç'tan bilgi aldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, yaptıkları çalışmalarda ilçede tropikal meyve yetiştiriciliğinin uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Serada 4 farklı tropikal meyve fidesini toprakla buluşturduklarını belirten Kaya Kaya, şöyle dedi:

"Avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyve fidesini toprakla buluşturduk. Amacımız, bu girişiminin Silopi, Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir öncü olmasıdır. Allah'ın izniyle ürün alacağımızı düşünüyoruz."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Emniyet Müdürü Kamil Aydın öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Silopi'de Tropikal Meyve Serası Kuruldu - Son Dakika

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