"Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek - Son Dakika
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"Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek

24.05.2022 15:30
"Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı ile dünya prömiyerini yapan "Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Mayıs'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı ile dünya prömiyerini yapan "Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Mayıs'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, "Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Mayıs'ta AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Librettosunu Halit Refiğ'in "Koca Sinan" adlı eserinden yola çıkarak Bertan Rona'nın kaleme aldığı eserin müziklerini Hasan Uçarsu yaptı. Eserde İDOB Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov yönetecek.

Eserde, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminin heybetli mimarı, tarihin gurur kaynaklarından Mimar Sinan'ın eserleri Mihrimah Sultan ve Süleymaniye camilerinin yapımı boyunca yaşanan olaylar ve Osmanlı'nın en ihtişamlı zamanlarının opera sahnesine yansıması görülüyor. Süleymaniye Camisi'nin inşasının 7 sene sürmesi ve devlet içinde bu konu üzerinden Sinan'a karşı cephe oluşturulması, İran seferi görkemli sahnelerle aktarılıyor.

Sinan operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, sanat danışmanlığını Ravivaddhana Monipong Sisowath, dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Giovanni Pirandello yaparken, koro şefliğini Volkan Akkoç üstlenecek.

Temsilde Mimar Sinan'ı Ali Murat Erengül, Sultan Süleyman'ı Suat Arıkan, Hürrem Sultan'ı Nesrin Gönüldağ, Mihrimah Sultan'ı Hale Soner Kekeç, Rüstem Paşa'yı Kevork Tavityan, Ebussuud Efendi'yi Göktuğ Alpaşar, Ayas Paşa ve Sinan'ın kalfasını Berk Dalkılıç canlandıracak.

"Sinan" operası, saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Opera, Mayıs, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Sinan' operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek - Son Dakika


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