Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu - Son Dakika
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Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu

29.08.2022 11:49

Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli olduANKARA Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nın yeni dönem kayıtları için 160 aday yapılan yetenek sınavında ter döktü.

Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu

ANKARA Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nın yeni dönem kayıtları için 160 aday yapılan yetenek sınavında ter döktü. Kazanan adaylar 3 yıl boyunca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından müzik eğitimi alacak.

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı'nda 2022-2023 eğitim dönemi için geri sayım başladı. Yetenek sınavıyla öğrenci alan Türk Musikisi Konservatuvarı'na bu sene alınacak öğrenciler belli oldu. Yetenek sınavına giren öğrencilerin içinden 41 aday konservatuva girmeye hak kazandı.

160 kişi konservatuvar için ter döktü

160 aday Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadronun önünde yeteneklerini sergiledi. Adaylar içinden seçilen 41 kişi yeni dönemde Türk Musikisi Konservatuvarında müzik eğitimine başlayacak. Konservatuvarda öğrenim görenler hem akademik olarak müzik eğitimi alacak, hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirecek.

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Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Sincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu - Son Dakika
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