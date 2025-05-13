Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi.
Engelliler Haftası dolayısıyla "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temalı etkinlik Cüneyt Vadisi'nde düzenlendi.
Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katılım sağladı.
Doğayla iç içe gerçekleşen programda özel öğrenciler ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi.
Özel öğrencilere yönelik etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sındırgı'da Özel Eğitim Öğrencileri Piknikte Buluştu - Son Dakika
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