Sındırgı'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sındırgı'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Sındırgı\'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çelenk töreni, Kuvayı Milliye korteji ve halk oyunları gösterileriyle kutlandı. Protokol konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 3 Eylül Kurtuluş Günü kapsamında düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca gerçekleştirilen programlarda Kuvayı Milliye ruhu, birlik ve beraberlik mesajlarıyla bir kez daha yaşatıldı.

3 Eylül Kurtuluş Günü programı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Balıkesir Askeri Bando Takımı eşliğinde Balıkesir Caddesi boyunca Kuvayı Milliye Korteji gerçekleştirildi. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. 24'üncü Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri Festivalinin üçüncü gününde gerçekleştirilen 3 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, aziz şehitler için dualar edildi. Protokol konuşmaları ve şiirlerin ardından yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak,, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, yerli ve yabancı konuklar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda farklı ülkelerden ve yörelerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü.

Kaymakam Koyuncu: "Vatan, uğruna can verilen kutsal bir emanettir"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu da konuşmasında, 104 yıl önce Sındırgı'da verilen bağımsızlık mücadelesinin önemine değindi. Koyuncu, "104 yıl önce bu topraklarda milletimizin bağımsızlık iradesi ve vatan sevgisi, işgalin karanlığını aydınlatan en güçlü ışık olmuştur. Sındırgılı hemşehrilerimiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle Milli Mücadele'ye omuz vermiş, 3 Eylül 1922'de ilçemizin kurtuluşuyla özgürlük ve bağımsızlık yeniden bu topraklarda hakim olmuştur" dedi.

Şehit ve gazilerin bıraktığı emanete sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Koyuncu, "Vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değil, uğruna can verilen kutsal bir emanettir" ifadelerini kullandı.

Kültürlerin kardeşliği Sındırgı'da buluştu

Kurtuluş Günü etkinliklerinde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin sahnelediği gösteriler programa renk kattı. Farklı kültürlerin müziklerini, danslarını ve geleneklerini Sındırgı'ya taşıyan ekipler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak tarafından halk oyunları ekiplerine günün anısına hediyeler takdim edildi. Program sonrasında Belediye Başkan Sak, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerini makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada ekipler Başkan Sak'a çeşitli hediyeler sundu.

Başkan Sak, festivale renk katan ve farklı kültürler arasında gönül köprüleri kurulmasına katkı sağlayan tüm halk oyunları ekiplerine teşekkür etti.

3 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri, Sındırgı'nın bağımsızlık mücadelesinin 104 yıllık gururunu Kuvayımilliye ruhu ve festival coşkusuyla bir araya getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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