Sinema Haftası: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sinema Haftası: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor

17.07.2025 13:36
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Bu hafta bilim kurgu, animasyon, komedi ve korku türlerinde 8 film sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan animasyona, komediden korku ve gerilime 8 film vizyona girecek.

1990'ların ikonik gençlik gerilim filmi "Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum", yeni nesil oyuncular ve orijinal kadrosuyla sinemalara dönecek.

Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze, Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Billy Campbell, Nicholas Alexander Chavez, Lola Tung ve Sarah Pidgeon'un rol aldığı film, Jennifer Kaytin Robinson'un yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak.

Lois Duncan'ın 1973 tarihli romanından esinlenilen film, bir adamı öldürdükleri öne sürülen araba kazasını örtbas ettikten bir yıl sonra, kanca kullanan bir katil tarafından takip edilen bir grup genç arkadaşın etrafında dönüyor.

"Ben Efsaneyim"

Will Smith, Mark Steger ve Alice Braga'nın başrollerini paylaştığı "Ben Efsaneyim" bilim kurgu meraklılarıyla buluşacak.

Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Robert Neville'nin bir virüsün insanlığı yok etmesinin ardından New York'ta hayatta kalan son insan olarak mutantlarla mücadelesini işliyor.

"Sil Baştan"

Kate Winslet ve Jim Carrey'nin başrollerini paylaştığı "Sil Baştan" ikinci kez beyaz perdeye taşınacak.

Senaryosu Charlie Kaufman imzası taşıyan film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikayesine odaklanıyor.

"Gelenek Görenek"

Hasan Doğan'ın yönetmenliğini yaptığı, Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın ve Bahar Şahin'in rol aldığı komedi filmi "Gelenek Görenek", birbirini seven iki gencin gelenek görenekler nedeniyle kavuşamaması sonrası düzene baş kaldırmalarını anlatıyor.

"İncir Reçeli"

Halil Sezai, Mustafa Uzunyılman ve Nevin Efe'nin başrollerini paylaştığı, Aytaç Ağırlar'ın 2011 yapımı filmi "İncir Reçeli" üçüncü kez vizyona girecek.

"Şirinler Filmi"

Chris Miller'in yönettiği haftanın animasyonu "Şirinler Filmi", Şirin Baba'nın kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli şekilde kaçırılması sonrasında Şirinlerinin onu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Sezay Tütüncüler'in çektiği "Cin Kitabı" ile Malezya yapımı Syamsul Yusof'un filmi "Münafık 2" haftanın korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinema Haftası: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika

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