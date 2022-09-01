Bu hafta 8 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 8 film vizyona girecek

01.09.2022 11:07
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girecek.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley'in başrolleri paylaştığı "Canavar", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ryan Engle'nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

"Davet"

ABD yapımı gerilim filmi "Davet"in yönetmenliğini Jessica M. Thompson üstlendi.

Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner ve Stephanie Corneliussen'un başrolünde oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Annesinin ölümünün ardından, bilinen bir akrabası olmayan Evie, DNA testi yaptırır ve hiç tanımadığı bir kuzeni olduğunu öğrenir. Yeni bulduğu ailesi tarafından İngiliz kırsalında gösterişli bir düğüne davet edilen Evie, önce aristokrat ev sahibi tarafından baştan çıkartılır ancak sonrasında aile geçmişindeki sırlar ortaya çıkar ve onların kötü niyetli cömertliklerinin arkasındaki sarsıcı gerçekleri fark eder. Sonunda bu davet çok geçmeden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür."

"Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", macera ve bilim kurgu meraklılarını yeniden sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olaylar etrafında dönüyor.

"Bıçağın İki Yüzü"

Claire Denis'in yönettiği, Juliette Binoche ile Vincent Lindon'un başrollerini paylaştığı "Bıçağın İki Yüzü", birbirini seven bir çiftin yaşadıklarını odağına alıyor.

"Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet"

Enrique Gato'nun yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet", bir grup arkadaşın nadir bulunan bir lahidin yanlışlıkla tahrip edilmesi sonrasında başlayan lanete son vermek için giriştiği macerayı işliyor.

"Sanrı"

Onur Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği, Neşe Erkal ve Halit Şahin'in rol aldığı "Sanrı", küçük bir kızın bakıcısı olarak işe başladıktan sonra kendisini beklenmedik olayların içinde bulan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

Haftanın yerli komedileri

İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik, Ruhsar Gültekin ve Deniz Oral'ın oynadığı Bilal Kalyoncu'nun yeni filmi "Yalancı Şahit" ile Uğur Güzel tarafından yönetilen "8-0" yerli komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.

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Yıldız isimleri sinemaya kazandıran yönetmen: Osman Fahir Seden Yıldız isimleri sinemaya kazandıran yönetmen: Osman Fahir Seden Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz
Kaynak: AA

Yönetmen, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 8 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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