Sinema Yollarda projesi Talas\'ta, Mobil sinema tırı 11 Eylül\'de iniş alanında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün 'Sinema Yollarda' projesi, Talas'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Film keyfini salonlardan çıkarıp farklı noktalara taşıyan proje kapsamında mobil sinema tırı, 11 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda olacak. Sinema perdesi bu kez Talas semalarında kurulacak. 'Herkes film izlesin diye çıktık yollara' sloganıyla Türkiye'nin farklı noktalarını dolaşan Sinema Yollarda projesi, Talas'ta açık hava sineması deneyimi yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Talas Belediyesi ve Türkiye Kültür Yolu Festivali iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, sinema salonuna gitme imkanı olmayan ya da açık havada film izlemek isteyen vatandaşlara farklı bir deneyim sunuyor. Proje kapsamında özel olarak hazırlanan sinema tırı, Talas'ta kurulacak açık hava sinemasıyla sinema tutkunlarını bir araya getirecek. Vatandaşların aileleriyle birlikte katılabileceği programın ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Film keyfine herkes ortak olsun

Talas Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin farklı noktalarına taşıyan organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. 'Sinema Yollarda' etkinliğiyle birlikte sinema perdesi bu kez Talas'ın simge noktalarından Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda açılacak.