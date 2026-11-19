Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı yerli romantik dram "Aşk Tesadüfleri Sever 3", 1960'ların Ankara'sında başlayan ve üç kuşağa yayılan görünmez bir bağın, yıllar sonra organ bağışı projesinde yolları kesişen Özgür ve Mavi'yi ortak geçmişlerinden habersiz biçimde bir araya getirmesini konu alıyor.

Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Ruhi Sarı, Pınar Töre ve Hüseyin Avni Danyal'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor.

Serinin geçmişinden izler taşıyan film, aynı zamanda kendi başına ilerleyen hikayesiyle "Aşk Tesadüfleri Sever" dünyasıyla ilk kez tanışacak izleyicilere de kapılarını açıyor.

"Artakalan"

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Artakalan", dram ağırlıklı bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman'ın rol aldığı film, boğucu hale gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu işliyor.

"Tatlı Maya"

Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca ve Emre Altuğ'un rol aldığı "Tatlı Maya", haftanın bir diğer yerli dram filmi olacak.

Biket İlhan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, fırınında doğum yapan kimsesiz Suriyeli bir kadına kucak açan yalnız bir fırıncının, kasabanın körüklenen önyargıları ve dedikoduları yüzünden geçim kaynağını kaybetme pahasına sergilediği zorlu vicdani dayanışmayı anlatıyor.

"Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu"

Açlık Oyunları serisinin yeni filmi "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu", orijinal seride Katniss Everdeen'in mentörü olan Haymitch Abernathy'nin gençliğinde kendisinin yer aldığı Açlık Oyunları'nı konu alıyor.

50. Açlık Oyunları olarak da bilinen İkinci Çeyrek Asır Oyunları'nın kura çekimi sabahında başlayan hikayede, ilerleyen yıllarda Katniss Everdeen'in akıl hocası olarak tanıyacağımız genç Haymitch Abernathy'nin hayatta kalma mücadelesini ve Panem'in acımasız düzenine karşı yükselen direnişin başlangıcını beyaz perdeye yansıtacak.

Joseph Zada, Elle Fanning, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Maya Hawke, Laura Marcus, Glenn Close, Kieran Culkin, Ben Wang ve Lili Taylor'un oyuncu kadrosunda olduğu filmi Francis Lawrence yönetti.

"Hayalet Asker"

Jim Caviezel'in başrolünde oynadığı "Hayalet Asker", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

William Eubank'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yaşadığı kasabanın topraklarını ele geçirmek isteyen güçlü bir şirkete karşı mücadeleye girişen eski bir özel kuvvetler askerinin hikayesini odağına alıyor.

"Ben, Rocky"

Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb ve Toby Kebbell'in oynadığı Peter Farrelly'nin filmi "Ben, Rocky", fiziksel özellikleri gerekçe gösterilerek dışlanan Sylvester Stallone'un, yazdığı ses getiren senaryoyu devretmesi için sunulan yüklü teklifleri reddedip başrolü bizzat oynama kararlılığıyla Hollywood sistemine karşı verdiği kariyer mücadelesini konu ediniyor.

"Phi Phong: Kan İblisi"

Vietnamlı yönetmen Do Quoc Trung'un filmi "Phi Phong: Kan İblisi", Güneydoğu Asya mitolojisinden ve dağ halkı efsanelerinden ilham aldığı korku, fantastik ve gizem türündeki bir hikaye ile beyaz perdede yer alacak.

Doan Minh Anh, Diep Bao Ngoc ve Nina Padovan'ın rol aldığı film, annelerini gizemli bir lanetten kurtarmak için Vietnam'ın kuzeyindeki bir dağ köyüne giden iki kardeşin, esrarengiz ölümlerin ardındaki doğaüstü tehditle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Haftanın animasyonları

Yerli animasyon "Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi", yaşadığı dönemden bugünün Türkiye'sine gelen küçük Şehzade Mehmet'in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı minik sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Huida Lin'in Çin yapımı anime filmi "Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları" Briar, Bramble ve Vick'in efsanevi Canavar Nian'la karşılaşmalarının ardından kendilerini sihirle dolu gizli bir dünyanın içinde buldukları yeni maceralar etrafında dönüyor.