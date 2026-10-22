Sinemalarda bu hafta Primetime ve Clayface dahil 9 film vizyona giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinemalarda bu hafta Primetime ve Clayface dahil 9 film vizyona giriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona giriyor. Robert Pattinson'un başrol oynadığı Primetime, aksiyon filmi Clayface, yerli komedi Milyonluk Hurdacı ve iki animasyon film de sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Robert Pattinson'un başrolünde oynadığı "Primetime", 2000'lerin ortasında ABD'de çok izlenen, internet üzerinden tanıştıkları çocuklarla buluşmaya giden pedofililerin TV kameralarıyla suçüstü yakalandığı program "To Catch a Predator"ı ve programın hırslı sunucusu Chris Hansen'in hikayesini anlatıyor.

Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris ve Bokeem Woodbine'nin de rol aldığı Lance Oppenheim yönetmenliğindeki film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci, suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

"Clayface"

Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Clayface" aksiyon meraklılarının beğenisine sunulacak.

James Watkins'in yönetmenliğini yaptığı film, yükselen bir Hollywood yıldızından intikam dolu bir canavara dönüşen adamın hikayesini odağına alıyor.

"Devrinin Adamı"

Emmanuel Marre'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Devrinin Adamı" İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki Vichy rejimine kendi iradesiyle hizmet eden Henri Marre'ın yaşamını merkeze alıyor.

Dram ağırlıklı biyografide, Swann Arlaud, Sandrine Blancke ve Mathieu Perotto rol aldı.

"Milyonluk Hurdacı"

Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan, Ahmet Kayakesen, Suat Sungur ve Orçun Kaptan'ın oynadığı "Milyonluk Hurdacı" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Ercüment Çavluer'in yönettiği film, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışan yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını işliyor.

"Yankıların İzinde"

Enes Turan, Nazlı Köymen ve Oğuz Öztaş'ın oynadığı Mehmet Süleyman Üstek'in filmi "Yankıların İzinde", küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Nevzat'ın, geride bıraktığını düşündüğü sanal kumar bağımlılığının yeniden ortaya çıkmasıyla içine düştüğü çıkmazı konu alıyor.

"Sicrun"

Erkan Demir'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Sicrun", arabaları ıssız bir köy yolunda arızalanan 4 genç kadının, sığındıkları köyde kadim bir cin kabilesinin tehdidiyle karşı karşıya kalmasını odağına alıyor.

"Aile Tarafından Aranıyor"

Moataz El Tony'nin Mısır yapımı filmi "Aile Tarafından Aranıyor", süpermarket müdürü bir adamın, eşinin işsiz kardeşinin evlerine taşınmasıyla altüst olan düzenini korumaya çalışırken kendini bir dizi karmaşık durumun içinde bulmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Rus yönetmen Elena Galdobina'nın animasyon filmi "Patiler: Büyük Macera", birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

Arkın Aktaç'ın anime filmi "Gupi ve Gülmeyen Kral", yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Gupi ve arkadaşlarının, mutsuzluğu tüm diyara yayılan Gülmeyen Kral'ı neşelendirmek için verdikleri çabayı beyaz perdeye yansıtıyor.

Kaynak: AA
Robert PattinsonKültür SanatSinemaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı
Bağcılar’da otomobilde vurulmuş bulunan genç, Büyükçekmece’deki rezidans saldırısının şüphelisi çıktı Bağcılar'da otomobilde vurulmuş bulunan genç, Büyükçekmece'deki rezidans saldırısının şüphelisi çıktı
17:46
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 18:11:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinemalarda bu hafta Primetime ve Clayface dahil 9 film vizyona giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei