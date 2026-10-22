Sinemalarda bu hafta Primetime ve Clayface dahil 9 film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Robert Pattinson'un başrolünde oynadığı "Primetime", 2000'lerin ortasında ABD'de çok izlenen, internet üzerinden tanıştıkları çocuklarla buluşmaya giden pedofililerin TV kameralarıyla suçüstü yakalandığı program "To Catch a Predator"ı ve programın hırslı sunucusu Chris Hansen'in hikayesini anlatıyor.

Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris ve Bokeem Woodbine'nin de rol aldığı Lance Oppenheim yönetmenliğindeki film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci, suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

"Clayface"

Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Clayface" aksiyon meraklılarının beğenisine sunulacak.

James Watkins'in yönetmenliğini yaptığı film, yükselen bir Hollywood yıldızından intikam dolu bir canavara dönüşen adamın hikayesini odağına alıyor.

"Devrinin Adamı"

Emmanuel Marre'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Devrinin Adamı" İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki Vichy rejimine kendi iradesiyle hizmet eden Henri Marre'ın yaşamını merkeze alıyor.

Dram ağırlıklı biyografide, Swann Arlaud, Sandrine Blancke ve Mathieu Perotto rol aldı.

"Milyonluk Hurdacı"

Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Melis Gürhan, Ahmet Kayakesen, Suat Sungur ve Orçun Kaptan'ın oynadığı "Milyonluk Hurdacı" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Ercüment Çavluer'in yönettiği film, dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışan yaşlı bir hurdacının, arkadaşından kalan kutsal emaneti satmak için çocuklarıyla sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını işliyor.

"Yankıların İzinde"

Enes Turan, Nazlı Köymen ve Oğuz Öztaş'ın oynadığı Mehmet Süleyman Üstek'in filmi "Yankıların İzinde", küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Nevzat'ın, geride bıraktığını düşündüğü sanal kumar bağımlılığının yeniden ortaya çıkmasıyla içine düştüğü çıkmazı konu alıyor.

"Sicrun"

Erkan Demir'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Sicrun", arabaları ıssız bir köy yolunda arızalanan 4 genç kadının, sığındıkları köyde kadim bir cin kabilesinin tehdidiyle karşı karşıya kalmasını odağına alıyor.

"Aile Tarafından Aranıyor"

Moataz El Tony'nin Mısır yapımı filmi "Aile Tarafından Aranıyor", süpermarket müdürü bir adamın, eşinin işsiz kardeşinin evlerine taşınmasıyla altüst olan düzenini korumaya çalışırken kendini bir dizi karmaşık durumun içinde bulmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Rus yönetmen Elena Galdobina'nın animasyon filmi "Patiler: Büyük Macera", birbirinden çok farklı hayalleri ve merakları olan Patiler ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

Arkın Aktaç'ın anime filmi "Gupi ve Gülmeyen Kral", yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Gupi ve arkadaşlarının, mutsuzluğu tüm diyara yayılan Gülmeyen Kral'ı neşelendirmek için verdikleri çabayı beyaz perdeye yansıtıyor.