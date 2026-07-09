Sinop\'ta 20. Geleneksel Kır Pikniği

Sinop İli Sazlı ve Akbaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Kır Pikniği, Aydos Mesire Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, geleneksel keşkek ağalığı seçimi de büyük ilgi gördü.

Sazlı ve Akbaş köylerinden vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerde yaşayan çok sayıda hemşehrinin katıldığı organizasyonda, uzun süredir bir araya gelemeyen vatandaşlar hasret giderdi. Gün boyu devam eden etkinlikte katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Geleneksel hale gelen kır pikniğinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amaçlanırken, katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu. Etkinlik boyunca çocuklar ve aileler eğlenceli vakit geçirirken, hemşehri buluşması adeta bayram havasında geçti.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise geleneksel keşkek ağalığı seçimi oldu. Büyük ilgi gören açık artırmada, 2026 yılının keşkek ağası Fikri Reis seçildi. Açık artırmanın ardından katılımcılar tarafından alkışlanan Reis, gelecek yıl düzenlenecek organizasyona destek vermekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Oruç Reis, geleneksel pikniğin iki köy arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti. Reis, "Bu güzel geleneği 20 yıldır yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl daha fazla hemşehrimizi bir arada görmek bizleri sevindiriyor. Birlik ve beraberliğimizin gelecek yıllarda da aynı coşkuyla devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve gün boyu süren sosyal etkinliklerin ardından sona erdi. - SİNOP