Sinop\'ta Bio-Art Çalıştayı Düzenlendi

Sinop'ta öğrenci topluluklarının iş birliğiyle "Bio-Art: İpler Sana Yol Göstersin" adlı çalıştay düzenlendi.

Çalıştay, Ebru ve Sanat Öğrenci Topluluğu ile Bitki Stres Fizyolojisi Öğrenci Topluluğu tarafından organize edildi. Etkinlikte bilimsel veriler sanatla buluşturulurken, bitkilerin makroskobik ve mikroskobik görüntüleri sanatsal yorumlarla tuvale aktarıldı. Program kapsamında ayrıca tohum ekimi ve ebru sanatı uygulamaları da gerçekleştirildi. Katılımcılara bitkilerin dünyası farklı bir bakış açısıyla aktarılırken, doğadaki renklerin sanat yoluyla gözlemlenmesi sağlandı.

Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Muhitdin Yılmaz ve Esra Bozkurt Altan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - SİNOP