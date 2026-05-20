Sinop\'ta Giyim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

20.05.2026 14:56
Sinop'ta giyim ve el sanatları kurslarının yıl sonu sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) projeleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen giyim ve el sanatları kurslarının yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SYDV Müdürü Esra Öztürk yaptığı konuşmada, "Vakfımıza bağlı ADEM ve SODEM projeleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yürüttüğümüz giyim ve sanatları kurslarımızın yıl sonu sergi açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün sergilenen eserlerin her biri kursiyerlerimizin emeklerini, sabırlarını ve üretkenliklerini yansıtmaktadır. Kurslarımız kadınlarımızın hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını katkı bulmak" dedi.

Açılışta konuşan Vali Özarslan ise, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız toplumumuzda, halkımızın içinde, vatandaşlarımızın içerisinde geride kalan, dezavantajlı olan insanlarımızın yanında olma yönünde onları bulundukları ortamlardan gerek ekonomik gerekse duygusal açıdan bulundukları ortamdan daha yüksek bir konforlu alanına taşımak yönünde görevleri olan, iradesi olan, hedefi olan bir kurumumuz. Asıl olan buradaki kadınlarımızın daha çok buraya gelip bir aile ortamında birbirleriyle dertleşmesi sohbetleşmesi, sosyalleşmesi, bir grup oluşturması ve bir yolculuk yapılması, bir hikaye oluşturulması. İkinci amaç tabii ki buradaki ürünlerin ortaya çıkması, yeni bir şey ortaya koyma, kendini ifade etme duygusu, bir sanat. O da gerçekleşiyor. İkisi beraber olunca çoklu bir amaç gerçekleşmiş oluyor. Burada üç tane, 80 kursiyerimizi bir şekilde bir araya getiren anaç yapısı olan 3 tane usta üreticimiz var. Onlara hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 80 tane de kursiyerimiz var ki bunlar burada arkadaş oldular, bir aile oldular" diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergi alanını gezerek kursiyerlerin hazırladığı giyim ürünleri, el sanatları çalışmaları ve çeşitli dekoratif eserleri inceledi. Katılımcılar, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Sergide yer alan çalışmaların, kursiyerlerin uzun bir eğitim süreci boyunca edindikleri becerilerin bir yansıması olduğu ifade edildi. Özellikle giyim ve el sanatları alanında ortaya konulan ürünlerin, hem estetik hem de üretim kalitesi açısından dikkat çektiği görüldü.

Etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların sergiyi gezmesi ve kursiyerlerin çalışmalarını incelemesinin ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
