Sinop'ta Tarihi Lonca Kapısı, Fetih Müzesi'ne dönüştürülüyor
Sinop'un köklü tarihini gelecek nesillere aktarmak için Tarihi Lonca Kapısı'nda Fetih Müzesi projesi kapsamında restorasyon ve müze düzenleme çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlaması beklenen müzenin, Sinop'un tarihi kimliğini tanıtmada önemli rol üstlenmesi öngörülüyor.
Sinop'un köklü tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tarihi Lonca Kapısı'nın Fetih Müzesi'ne dönüştürülmesi için hazırlanan projede çalışmalar sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinop Fetih Müzesi Projesi" kapsamında Tarihi Lonca Kapısı'nda rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra peyzaj, rekreasyon ve müze teşhir-tanzim düzenlemelerinin yapılması planlanıyor. Proje alanında incelemelerde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Tarihi yapının mevcut dokusunun korunarak müze işlevi kazandırılmasıyla Sinop'un kent hafızasının ve fetih ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.
Tamamlandığında kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlaması beklenen Fetih Müzesi'nin, Sinop'un tarihi kimliğinin tanıtılmasında da önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.
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