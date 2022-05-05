Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti - Son Dakika
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Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti

05.05.2022 09:36

Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler, sisli havaya rağmen tatilinin keyfini çıkardı.

Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler, sisli havaya rağmen tatilinin keyfini çıkardı.

Cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler sisli havaya rağmen gönüllerince bir bayram tatili geçirdi. Bayramın son gününde etkili olan sisli hava tatilcilerin keyfini kaçıramadı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Ayder Yaylası'nda trafiğin akışı güçlükle yapıldı. Ayder Yaylası'nda bayram tatili boyunca otellerin büyük bölümünde doluluk yaşandığı için tatilciler sıkıntı yaşadı. Bayram tatili boyunca Ayder Yaylası'na akın edenlerin özellikle Arap ülkelerinden gelen turistlerin olduğu gözlendi. 5 günlük ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler yayladan ayrıldı.

Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti
Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti
Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti
Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti

YORUMLAR
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Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı Ayder'de sisli hava tatilcilerin keyfini bozamadı Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği 'amin duası' Yüzyıllardır sürdürülen bayram geleneği 'amin duası'

Ramazan Bayramı, Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti - Son Dakika


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