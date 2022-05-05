Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti - Son Dakika

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Sisli havaya rağmen tatilciler Ayder Yaylası'na akın etti

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler, sisli havaya rağmen tatilinin keyfini çıkardı.

Cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler sisli havaya rağmen gönüllerince bir bayram tatili geçirdi. Bayramın son gününde etkili olan sisli hava tatilcilerin keyfini kaçıramadı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Ayder Yaylası'nda trafiğin akışı güçlükle yapıldı. Ayder Yaylası'nda bayram tatili boyunca otellerin büyük bölümünde doluluk yaşandığı için tatilciler sıkıntı yaşadı. Bayram tatili boyunca Ayder Yaylası'na akın edenlerin özellikle Arap ülkelerinden gelen turistlerin olduğu gözlendi. 5 günlük ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler yayladan ayrıldı.