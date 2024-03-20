Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı

Şivan Perwer, Aynur Doğan\'a \'Keça Kurdan\' şarkısını yasakladı

Şivan Perwer, 'Keça Kurdan' adlı şarkının sahibi olarak Aynur Doğan'a şarkıyı söyleme yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda, şarkının kendileri için özgürlüğün, barışın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.

20.03.2024 20:49  Güncelleme: 20:54
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"Keça Kurdan (Kürt Kızı)" adlı şarkı iki ünlü Kürt sanatçıyı birbirine düşürdü. karşıya getirdi. Eserin sahibi Şivan Perwer daha önce şarkıyı defalarca seslendiren Aynur Doğan'a bu konuda yasak getirdi.

Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını söylemeyi yasakladı
Aynur Doğan

YASAK HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şarkıcı Aynur Doğan, yasak haberini sosyal medya hesabı X'ten duyurdu. Doğan, "Keça Kurdan için zorunlu bir açıklama" notuyla yaptığı paylaşımda, "'Keça Kurdan' bizim için sadece bir şarkı değil; özgürlüğün, barışın, sevginin, ortaklaşa mücadelenin ve dayanışmanın coşkusu, yan yana çekilen halaylarımızın, dansımızın ortak ritmiydi. Kürt kadınının sesi, farklı kültürlerden kadınların bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal bellek, birbirimize duyduğumuz ihtiyacın yeniden hatırlanışı, hafızamızın uyanışıydı belki." dedi.

Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını söylemeyi yasakladı

"KEÇA KURDAN'I SÖYLEMEM YASAKLANMIŞTIR"

Doğan paylaşımında, "Kendimizce daha nice anlamlar yükledik… Bir zamanlar yasaklanmak istendi, denediler ama başaramadılar. Ancak bu defa, aşağıdaki mesajda belirtilen gerekçelerden ötürü Keça Kurdan'ı söylemem yasaklanmıştır. Çok kısa sürede gerçekleşecek bir konser organizasyonuna katılmam için bir davet yapıldı, yoğun programım nedeniyle katılmamın mümkün olamayacağı karşı tarafa iletildi ve ekibimiz alternatif olarak projeye bir video ile katkı sunmayı kendilerine önerdiler." ifadelerini kullandı.

Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını söylemeyi yasakladı
Şivan Perwer

"KEÇA KURDAN ARTIK SİZLERE EMANET"

Ünlü şarkıcı, paylaşımının devamında, "Yoğunluğum sebebiyle geri dönüş yapamadığım bir talebin karşılığında uygulanan bu sansürün nihai değerlendirmesini siz değerli dinleyicilerime bırakıyorum. Gelinen noktada, dinleyicilerime olan saygım bu açıklamayı zaruri kılmıştır. Keça Kurdan artık sizlere emanet!" dedi.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Şivan Perwer, Aynur Doğan'a 'Keça Kurdan' şarkısını yasakladı - Son Dakika

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