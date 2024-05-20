Sivas\'ta Atatürk Kongre Müzesi\'nde Tarihi Silahlar Sergileniyor

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Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan silah teşhir salonunda, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar kullanılan silahlar sergileniyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 arasında "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan, sonrasında müzeye dönüştürülen Atatürk Kongre Müzesi'nin ikinci katında oluşturulan silah teşhir salonunda, suikast silahından gelinlik kızların çeyizlerinde bulunan altın ve gümüş işlemeli kamalara, Osmanlı döneminde kullanılan zırh, miğfer ve kılıçlara kadar tarihi silahlar yer alıyor.

Atatürk Kongre Müzesi Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, müzede Osmanlı, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde kullanılmış 16. yüzyıldan günümüze kadar çeşitli silah örneklerini sergilediklerini söyledi.

Müzede, Osmanlı'da kullanılan barutlu tüfeklerden suikast silahı baston tabancalara, gelinlik kızların çeyizlerinde bulunan altın ve gümüş kamalara kadar çeşitli silah örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirten Deveci, "Aynı zamanda burada Osmanlı döneminde kullanılmış zırh, miğfer ve kılıçları da sergiliyoruz." dedi.

Baston görünümlü silah

Deveci, teşhir salonunda 170 silahın sergilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelen ziyaretçilerimiz burada şunu fark edecektir, daha önce hiç görmedikleri silah örneklerini sergilemeye çalıştık. Ziyaretçilerimiz bu silahların günümüze nasıl ulaştığını merak ediyor. Silahlar ya satın alma ya da bağış yoluyla müzemize kazandırılmış eserlerdir. Baston silahlar diye tabir ettiğimiz tek atışlık tabancalar suikast silahı olarak kabul edilir ve bunlar ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken silahlar arasında yer alıyor."