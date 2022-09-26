SDT'den yapılan açıklamaya göre, geçen tiyatro sezonunda, sadece Atatürk Kültür Merkezi'nde 120 gösterimle 25 bin seyirciye perde açan SDT, 2022-2023 tiyatro sezonuna yepyeni bir oyunla başlamanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, 6 Ekim, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini 'Yapay Zeka' adlı oyunla açacak - Son Dakika

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