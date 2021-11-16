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Sivas Devlet Tiyatrosu "Yirmibir Onbeş Treni" adlı yeni oyunu sahneleyecek - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu "Yirmibir Onbeş Treni" adlı yeni oyunu sahneleyecek

16.11.2021 11:13
Sivas Devlet Tiyatrosu "Yirmibir Onbeş Treni" adlı yeni oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yeni bir oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yeni bir oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 18-19 Kasım saat 19.30'da "Düş Yakamdan" adlı oyunla seyircilerini selamlayacak olan SDT, 20 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da da "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli oyunu sahneleyecek.

Toygun Orbay'ın kaleme aldığı, Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği "Yirmibir Onbeş Treni" adlı yeni oyun ise 25 Kasım Perşembe günü saat 19.30'da aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Devlet Tiyatrosu 'Yirmibir Onbeş Treni' adlı yeni oyunu sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Devlet Tiyatrosu "Yirmibir Onbeş Treni" adlı yeni oyunu sahneleyecek - Son Dakika
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