Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri düzenlenecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları koro ve solo olarak Urfa, Kerkük ve çeşitli bölgelerin sevilen türkülerini ve ezgilerini seslendirerek müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşatacak.