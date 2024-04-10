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Sivas'ın yöresel tatlısı kalburabastı, bayram sofralarında yerini aldı

SİVAS - Bayramın vazgeçilmez lezzetleri arasına Sivas'ın yöresel tatlısı kalburabastı da katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sofralarını süsleyen lezzetler arasında yerini alan kalburabastı, yöresel tatlı tutkunlarının beğenisini kazandı.

Sivas'ın kendine özgü lezzetlerinden olan kalburabastı, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle bayram günlerinde evlerde yapılan ve misafirlerle paylaşılan bu tatlı, geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Bayramın tatlı ve bereket dolu sofralarında yerini alan kalburabastı, yöresel kalburla yapılarak geçmişten günümüze uzanan lezzet yolculuğunu sürdürerek Sivas'ın kültürel mirasını yaşatmaya devam ediyor.

"Basit gibi görünen incelik isteyen bir tatlıdır kalburabastı"

Sivas'ın yöresel kalburabastı tatlısı, tabi bu tatlıya hurma tatlısı da denildiğini ifade eden Dilek Yağmur, "Bu tatlının iki farklı adı var. Yöresel kalbur ile yapıldığından dolayı kimisi kalburabastı diyor. Ağızda dağılan bir kıvamı olduğu için kimisi de hurma tatlısı diyor. Hurma tatlısı yöresel bir tatlıdır. Yapılışında tereyağı, sıvı yağ ve biraz da margarin karıştırırız. Tereyağının güzelce erimiş olması gerekiyor. Biz bu tatlıda tuzlu tereyağı kullanırız. Daha hoş kokulu olur farklı bir lezzet verir. Biraz kabartma tozu, bir yumurta konulur. Buna ilave ben biraz su ekliyorum kimisi yoğurt eklemeyi tercih ediyor. Bu malzemeleri güzelce yoğururuz. Burada ki püf nokta eritilmiş yağın ılık olması gerekiyor. Hamurun içine ceviz ekleriz. Cevizin yağının ezilip ekstra yağlanmasını istemediğim için cevizi elimde parçalamak yerine ben bıçakla keserim. Fırında 220 derecede yaklaşık 45 dakika pişiririz. Üzerine dökülecek şerbeti de iyi kaynatılmalı. Şerbeti için kesinlikle limon tuzu kullanmıyorum, limon ile yapıyorum. Aslında basit gibi görünen incelik isteyen bir tatlıdır kalburabastı. Güzel yapılmış bir kalburabastı tatlısı her zaman alkış alıyor" şeklinde konuştu.

"Bu tatlıya su ve yoğurt yerine eskiden kül tozu eklenirdi"

Hurma tatlısının beğenilerek tüketilen ve tarihçesinin oldukça eski bir tatlı olduğunu belirten Eski Lokantacılar odası başkanı Nazım Yiğit, "Yüksek Hızlı Tren ile gelen kişilerin en çok tercih ettiği tatlı hurma tatlısı oldu. Bu tatlıya su ve yoğurt yerine eskiden kül tozu eklenirdi. Meşe kömürünün külünü alıp suya koyup bir gün dinlendiriyoruz. Sonra süzerek tatlı harcının içine katıyoruz. Bu tatlıya hem aroma veriyor hem de yumuşaklık sağlıyor. Duyanlar şaşırıyor kül tozu ne alaka diyorlar. Aslında köylerde ekseriyetle kül tozuyla yapılırmış bu tatlı. Sivas'ın yöreselidir bu. Beğeniyle tüketilir. Bayramlarda daha çok yapılır. Biz köyde yaşadığımız zamanlarda annemizin sofralara koyduğu tatlı hurma tatlısıydı" dedi.