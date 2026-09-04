Sivas Kongresi'nin 107. yılında kentte mehteran ve konserli kutlama yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107. yılında kentte mehteran ve konserli kutlama yürüyüşü yapıldı

Sivas Kongresi\'nin 107. yılında kentte mehteran ve konserli kutlama yürüyüşü yapıldı
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla tren garından Atatürk ve Kongre Müzesi'ne yürüdü. Alanda mehteran ve halk dansları gösterisi sunuldu, Ferhat Göçer konser verdi; programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Vali Yılmaz Şimşek katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliklerin 5'inci gününde ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

Daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanındaki etkinlik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Takımı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Etkinlikte Ferhat Göçer konser verdi.

Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Kongresi'nin 107. yılında kentte mehteran ve konserli kutlama yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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