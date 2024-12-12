Sivas Kültür Festivali Ankara'da

Kültür Sanat

Millet Bahçesi'nde 'Sivas Kültür Festivali'nde Sivas lezzetleri tanıtıldı

ANKARA - Ankara Millet Bahçesi'nde 12-15 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan Sivas Madımak ve Kültür Festivali başladı.

Sivas'ın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel özellikleri, Ankara'da düzenlenen 'Sivas Tanıtım Günleri' ile tanıtıldı. Ankara Millet Bahçesi'nde kurulan stantlarda Sivas'ın Köftesi, Sivas Döneri, Sivas Katmeri, küflü peyniri, kangal köpekleri ve kültürel halk oyunlarını vatandaşların beğenisine sunuldu.

Organizasyonu düzenleyen Kenan Berk, yıllardır Sivas'ın yöresel yemekleriyle uğraştıklarını vurgulayarak, "10 yıl önce Ankara'ya yerleştim burada Sivas'ın ürünlerini damak tadının eksikliğini gördüm. Böyle bir organizasyon Sivas'ın bütün ürünlerini halkımıza Sivaslı olup olmayan herkese tanıtmak istedim. Ürünlerin hepsi ve etlerimiz Sivas'tan geldi, Sivas'ımızın etinin özelliği, tamamen yayla eti besi malı değil, kendi ürettiğimiz besi çiftliğinden bu etleri üretmiş oluyoruz. Güvenli bir et herkes güvenerek bu etlerimizi tadabilirler. Sivas'ımızın lezzetlerini, yöresel, kültürel halk oyunlarını, peynirini ve sucuğunu her türlü ürünlerini burada almaları için bu organizasyonu düzenledim. Tüm halkımızı bu organizasyona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın yöresel tanıtım günlerine gelen vatandaş Nejla Tunca, bu etkinlikleri kaçırmadıklarını daha öncede geldiklerini belirterek, "Devamlı gelirim, alırım gezerim görürüm yani eşi dostu. Fuarlara vaktim oldukça gelirim, beğeniyorum güzel bir fuar" diye konuştu.