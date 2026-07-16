Sivas Müzesi'nde Halay Simülatörü İlgi Görüyor - Son Dakika
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Sivas Müzesi'nde Halay Simülatörü İlgi Görüyor

Sivas Müzesi\'nde Halay Simülatörü İlgi Görüyor
16.07.2026 16:53
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Sivas Şehir Müzesi, ağırlama halayı simülatörü ile gurbetçi ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Sivas Şehir Müzesi'ndeki ağırlama halayı simülatörü, gurbetçi ve turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Sivas'ın filmlere konu olan ağırlama halayı, simülasyon sayesinde adım adım öğretiliyor.

Kentin tarihini ve geleneklerini yansıtan Sivas Şehir Müzesi, gurbetçi ve turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Müzede en çok ilgi gören alanlarda biri olan ağırlama halayı simülasyonu, halay eğitmeni tarafından adım adım anlatılarak misafirlere keyifli bir deneyim yaşatıyor. Sivas'ın en köklü halaylarından biri olan ağırlama halayını omuz omuza veya el ele tutuşarak daire şeklinde dizilen oyuncular, davul zurna eşliğinde dört temel bölüm olan ağırlama, yanlama, yeldirme ve sekme bölümleri öğretiliyor.

Sivas Şehir Müzesi sorumlusu Betül Köse ağırlama halayı simülatörünün müzede en çok ilgi çeken alan olduğunu belirterek, "Simülatörümüz müze içerisinde en çok ilgi gören alanlardan bir tanesi. Halay simülatörümüz gelen misafirlerin video çekip sosyal medyalarında paylaşması sonrası fenomen olmuştu. Eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Gelen misafirler burada bulunan kutucuğun içine girince çalışmaya başlıyor. Halay başı olan hocamız kutucuktaki kişiyi algılayınca anlatmaya başlıyor. Sivas ağırlama halayını anlatıyor ve sizde adımları tekrarlayarak halaya dahil oluyorsunuz. Halayı bilmenize hiç gerek yok. Zaten hocamız adım adım hem anlatmış hem de öğretmiş oluyor. Birkaç deneme sonrasında halayı öğreniyorsunuz. Şu an yaz aylarında şehir dışından gelen gurbetçi misafirlerimiz müzemizi ziyaret ediyorlar. Gelen turistler de burada hala simülatörünü görünce çok keyif alıyorlar" diye konuştu.

Müzeyi gezen ve simülatörü deneyen Muhammet Erdoğdu ise, "Sivas çok güzel bir şehir, geldik müzeyi geziyoruz. Sivas'ın halayları meşhur ben de simülatörü bir deneyimlemek istedim. Ağır oynanan bir halay olduğu için görünüşte biraz zor görünse de ben çok zorlanmadım. Halayın tek tek adımlarını gösterdiği için öğretici bir simülasyon olmuş. Ben pek zorlanmadım birkaç gün gelip burada adımları denesem halayı kolay öğrenebilirim. Herkesin gelip deneyimlemesi gerekiyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Turizm, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Müzesi'nde Halay Simülatörü İlgi Görüyor - Son Dakika

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