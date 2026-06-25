Sivas\'ta Aşure İkramı

Sivas'ta Muharrem ayı nedeniyle Meydan Camii'nde aşure dağıtıldı.

Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu. Meydan Camii'nde toplanan dernek üyeleri, öğle namazının ardından cami cemaatine aşure dağıttı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Şimşek, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure Günü'nü kutladı. Vatandaşların programa gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Şimşek, dernek olarak kültürel ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. - SİVAS