Sivas'ta Geleneksel Kemik Tarak Sanatı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta Geleneksel Kemik Tarak Sanatı

21.06.2025 14:03
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Hayati Ünsal, unutulmaya yüz tutmuş kemik tarakları ustalıkla işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş kemik taraklar, işlenerek sanat eserine dönüştürülüyor

SİVAS Sivas'ta yaşayan ve 30 yıldır işleme ve oyma işiyle uğraşan Hayati Ünsal, oyma ve süsleme sanatını, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak yaşatıyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş kemik ve boynuzdan yapılan Sivas taraklarını altın, gümüş, bronz detaylar ve mine boyalarla işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır oyma ve süsleme sanatıyla uğraşan Hayati Ünsal, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor. Özellikle kemik ve boynuzdan yapılan geçmişte Anadolu kadınlarının çeyizlerinin vazgeçilmezi olan Sivas taraklarını ustalıkla işleyen Ünsal, bu nadide ürünleri adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Ünsal, kemik tarakları altın, gümüş, bronz detaylarla süsleyerek geleneksel estetiği modern dokunuşlarla harmanlıyor. Mine boyalarla renklendirilen taraklar, hem işlevsel hem de dekoratif bir nitelik kazanıyor. Her biri el emeğiyle yapılan bu ürünler, özellikle koleksiyonerler ve geleneksel sanat meraklıları tarafından ilgi görüyor.

"Bu taraklara talep çok fazla"

Çeşitli sanatlar ile kemik taraklarını insanlara sevdirmeye çalıştıklarını belirten Hayati Ünsal, "Bu arada Sivas'ımız da unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız var. Kemik tarağı boynuz tarak dediğimiz kemik taraklarımız. Sivas'ımız Türkiye çapında tarak konusunda çok meşhurdur. El emeği tarakları alıyoruz ve süsleme, oyma sanatı, altın boyalarla, gümüş ve bronz tellerle, mine sanatı ile beraber birleştirip gençlere sevdirmeye çalışıyoruz. Sivas'ta bu taraklara talepler çok fazla. Gelin tarakları olarak tasarımlar yapıyoruz. Kemik tarağın çok faydası var saç için, kepeklenme saç dökülmesine iyi geliyor. Düzleştirici etkiye sahip olduğu için düzleştirici olarak dahi kullanan vatandaşlarımız var. Biz şu anda unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanlara kemik tarağı sevdirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

"Sivas'ın değerli bir sanatı"

Ünsal, bir tarağın maliyetinin oymasına göre değiştiğini söyleyerek, "Bir tarağın oyma işleme süreci işçiliğine bağlı ama genelde 1 günümüzü veya 1 haftamızı alan taraklar var. Özel taşlarla süslediğimiz taraklar var. Elmas, firuze, yakut, gümüş işleme ve telkari olarak çalıştığımız ürünler var. Bu ürünleri işlemek 1 hafta kadar sürebiliyor. Yurt dışından gelen birçok taleplerimiz var. Genelde iş adamları tarafından çok talep ediliyor. Bu kemik tarak Sivas'ımızın çok değerli bir sanatıdır. Eskiden Sivas tarak denildiğinde aynı Sivas bıçağı gibi meşhur bir taraktı. Genelde manda ve koçboynuzundan yapılır. Bir tarağın maliyeti oymasına göre değişiyor bin liradan 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özel gelin taraklarımızın kutularına varıncaya kadar tek tek ahşabından tutup oyma sanatına kadar kendim yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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