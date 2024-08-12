Sivas'ta gurbetçilere halaylı karşılama - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta gurbetçilere halaylı karşılama

Sivas ekonomisini canlandıran ve yerli esnafın yüzünü güldüren gurbetçiler davul zurnayla karşılandı. Gurbetçilerin Sivas'a gelişi, şehirde coşkulu bir karşılamayla kutlandı. Halayı görenler adeta alana koştu ve telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

12.08.2024 22:45
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Sivas'ta gurbetçilere halaylı karşılama

Halayı görenler telefona sarıldı

SİVAS - Sivas ekonomisini canlandıran ve yerli esnafın yüzünü güldüren gurbetçiler davul zurnayla karşılandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gurbetçiler ile birlikte, şehirde canlı bir atmosfer oluştu. Gurbetçilerin Sivas'a gelişi, şehirde coşkulu bir karşılamayla kutlandı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen karşılamada, Sivas'ın geleneksel halaylarıyla gurbetçilere sıcak bir merhaba denildi. Bu renkli kutlama, hem kentte yaşayan vatandaşlar hem de gurbetçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Halayı görenler adeta alana koştu. Telefonuna sarılanlar ise o anları kayıt altına aldı.

"Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz"

Hollanda'dan Sivas'a 6 haftalık tatile gelen gurbetçi Cengiz Yıldırım, "Bu atmosfer çok güzel. Bu şenliklerin daha sık olmasını isteriz. Aslında 'Gardaşlık Festivali' olmasını bekliyorduk bu sene yokmuş. Her sene buradayız imkan oldukça geliyoruz. Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz. Sivas'ımızı çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Sivaslı olmak bambaşka bir şey"

Fransa'dan gelen gurbetçi Yılmaz Topçu Sivas'ı çok sevdiğini belirterek, "Memleketim için ölürüm. Her gün böyle etkinlik olsa her gün geliriz. Ben Sivas'tan başka hiçbir yere gitmiyorum. Bulduğumuz her fırsatta Sivas'a geliyoruz. Sivaslı olmak bambaşka bir şey" dedi.

"Devamı gelecek"

Etkinliği organize eden turizmci Gültekin Çetin, katılımın beklentinin üzerinde olduğunu söyleyerek, " Sivas'ın turizmde kültür başkenti olduğunu biliyorum. Bir kıvılcım lazımdı. Bu kıvılcımla meşaleyi yaktık. İnşallah bunun devamı gelecek. Katılım muazzamdı. Beklentimin üzerinde bir katılım oldu. Doğal bir ortamda doğal bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta gurbetçilere halaylı karşılama - Son Dakika

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