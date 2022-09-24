Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri hem solo hem de koro olarak seslendirdi.

Kaynak: AA

Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta THM korosundan 'Türkülerin Dili' konseri - Son Dakika

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