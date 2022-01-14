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Sivas'ta müze sayısı artacak - Son Dakika

Sivas'ta müze sayısı artacak

14.01.2022 12:00
Sivas'ta müze sayısı artacak

Sivas Valiliği, "Müze Kenti Sivas" projesi kapsamında kente yeni müzeler kazandırılması için çalışma başlattı.

Sivas Valiliği, "Müze Kenti Sivas" projesi kapsamında kente yeni müzeler kazandırılması için çalışma başlattı.

Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğu kente, Sivas Valiliğinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi kazandırıldı.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, "2023 yılına kadar 20 müze kuracağız. Buna da 'Müze Kenti Sivas' dedik." dedi.

Ayhan, müzelerin tarihsel geçmişi ve kültürü göz önüne çıkarttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzeler insanların geçmişle bağını güçlü bir şekilde kuruyor. Müzeler bir hafızadır. İnsanların gezip, hoşça vakit geçirebilecekleri bir alandır. Müzecilik modernliğin, medeniliğin ve zenginliğin bir alametidir. Müze gezen bir kişinin kültürel birikimi, tarihe olan geçmişi, yaşam kültürüne saygısı vardır. Müzeden istifade etmek sosyal refahın, kültürel seviyenin arttığını göstermektedir. Sivas'ta bunlar vardı, dolayısıyla hangi müzeleri öncelik vereceğiz bunu sıraya koyduk. Bunlar içerisinde Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi'ni hizmete aldık."

"Açtığımız müzeleri 3 ayda 200 bin kişi ziyaret etti"

Hizmete açılan müzelere ziyaretçilerin ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Ayhan, "Hedefimizi fersah fersah geçtik, bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum. Açtığımız müzeleri 3 aylık zaman diliminde 200 bine yakın kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Ayhan, Tarihi Sivas Valiliği binasına yapılan Şehir Müzesi'ni günlük ortalama 1000 kişinin, Savaş Atları Müzesi'nin ise hafta sonu günlük 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Atatürk Kongre Müzesi'ni ise yıllık ortalama 350 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Vali Ayhan, "Yeni açtığımız müzeler hizmet kalitesiyle, verdiği mesajlarla, toplumsal algısıyla çok ciddi ses getirdi ve hedefimizin çok üstünde bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

"Taleplere göre yeni adımlar atıyoruz"

Ayhan, vatandaşların rağbetiyle yeni müzelere ihtiyaç olduğu fikrinin ortaya çıktığını da değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu da gerçekleştireceğiz, hedefimiz 20 müze. Hamam Müzesi, Spor Müzesi, Basın Müzesi, Tarım Müzesi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Sivas müzeler şehri olacak. Misafirlerimiz geldiği zaman 'nereye götüreceğim' kaygısı yaşamayacağız. Tur operatörlerinin, gelen turistlere, ziyaretçilere, nereleri gezdireceğim düşüncesi ve kaygısı olmayacak. Doğu Ekspresi ile kente gelen misafirlerin ilk ziyaretleri Şehir Müzesi'ne oldu. Geri dönüşleri zaten alıyoruz, talepleri de alıyoruz ona yönelik yeni adımlar atıyoruz."

Sivas'ın kültür turizmi altyapısını güçlendirdiklerini belirten Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla turizm pastasından daha fazla pay almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Savaş, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta müze sayısı artacak - Son Dakika


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