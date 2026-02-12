Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Saz ve Söz ile Sevda" adlı konser düzenleyecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yarın düzenlenecek konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, "sevda ve hasretlik" temalı Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta 'Saz ve Söz ile Sevda' Konseri - Son Dakika
