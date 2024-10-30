Sivas'ta Yün Yorgan Talebi Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta Yün Yorgan Talebi Artıyor

Sivas'ta soğuk havalar yün yorgana olan talebi artırdı, ustalar günde 16 saat çalışıyor.

30.10.2024 21:44
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Sivas'ta yoğun yün yorgan mesaisi

SİVAS - Sivas'ta havaların soğumasıyla beraber yün yorgana talep arttı. Sivas'ta 40 yıldır yün yorgan işlemesi yapan Şinasi Toprak siparişleri yetiştirebilmek için günde 16 saat mesai yaptığını söyledi.

Sivas'ta ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi yün yorgana olan talebin artmasına neden oldu. Koyunyününden yapılan yorganların insan sağlığı açısından da birçok faydası bulunmakta. Astım ve alerji gibi solunum sıkıntıları yaşayan kişiler de yün yorganı tercih ediyor. Köylerden temin edilen koyunyünü, fabrikalarda veya mahalle aralarında bayanalar tarafından yıkanıp temizlenerek yorgan yapımı için hazır hale getiriliyor. Sivas'ta 40 yıldır yün yorgan işlemesi yapan Şinasi Toprak babasından öğrendiği mesleğinin son temsilcilerinden. Sivas kış memleketi olduğu için yün yorgan burada daha çok tercih ediliyor diyen Toprak, "Sağlık açısından ve sıcak tutma açısından yünün birçok faydası var. Kullanmış olduğumuz yünleri de köylerimizden temin ediyoruz" dedi.

"Yün ve ipek yorgan yapıyorum"

40 yıldır yün yorgan imalatı yapan Toprak, "4O yıldır bu mesleği yapıyorum, Baba kalma mesleğimizdir. İlkokuldan okuldan çıkar babamızın yemeğini alıp hemen dükkana giderdik. Bu sayede mesleği öğrendik, yıllardır da bu mesleği yapıyoruz. Yün, ipek yorgan yapıyorum burada. Tek kişilik bir yün yorganın yapımı ortalama bir buçuk, iki saattir. Yapımında dikkatli bir şekilde dikmek gerekiyor, inceliklerini de ancak biz biliriz müşteri pek bilmez dikimindeki inceliklerini. Biz isteğe bağlı olaraktan yorgan yapıyoruz. Yüne alerjisi olan insanlar oluyor onlara da elyaf yorgan imalatı yapabiliyoruz. Sivas kış memleketi olduğu için yün yorgan burada daha çok tercih ediliyor. Sağlık açısından ve sıcak tutma açısından yünün birçok faydası var. Kullanmış olduğumuz yünleri de köylerimizden temin ediyoruz. Fabrikalarda, mahalle aralarında kadınlara yıkattırıyoruz, temizletiyoruz dikime hazır bir hale getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok yorucu bir meslek"

Oturduğum yerden para kazanıyormuşum gibi gözükse de dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirten Toprak, "Benim yapmış olduğum yün yorganların fiyatı, tek kişilikler bin 500 lira, çift kişilikler bin 750 lira. Müşteri yününü ve bezini getirir ise el emeği olarak, tek kişiliği 400 lira, çift kişiliği 500 liraya sırıyıp teslim ediyoruz. Bizim işiniz ağır iş, oturduğunuz yerden para kazanıyormuşsunuz gibi gözükse de dışarıdan göründüğü gibi değil. Gün içerisinde insanların siparişlerini yetiştireceğim diye 15-16 saat çalıştığımız oluyor, o yüzden çok yorucu bir meslek. Yeni eleman kesinlikle yetişmiyor. Babamın yanında benim kalfalık dönemimde, babamın yanında tezgahta çalışan en az 4-5 tane elemanımız olurdu. Şu anda bütün yorgancıları gezecek olursanız hiçbirinin yanında, tezgahında bir tane eleman yok, yeni eleman yetişmiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Yün Yorgan Talebi Artıyor - Son Dakika

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