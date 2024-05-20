Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde 9 milyon yıllık fil fosili ve binlerce örnek sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde 9 milyon yıllık fil fosili ve binlerce örnek sergileniyor

Sivas\'taki Tabiat Tarihi Müzesi\'nde 9 milyon yıllık fil fosili ve binlerce örnek sergileniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından oluşturulan Tabiat Tarihi Müzesi'nde, çeşitli bitkilerden yaban hayvanlarının tahnitlerine kadar 3 bin örnek sergileniyor. Müzede, Sivas yöresine ait örneklerin yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından getirilen fosiller de bulunuyor. Müze, öğrencilere ekosistemleri anlatmak ve nitelikli eğitim sağlamak amacıyla yoğun şekilde eğitim çalışmaları da yürütüyor.

20.05.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde çeşitli bitkiler ile yaklaşık 9 milyon yıllık fil fosilinden yaban hayvanlarının tahnitlerine kadar 3 bin örnek sergileniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesince üniversite yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde oluşturulan müzede, jeolojik örneklerden fosil örneklerine, bitki örneklerinden sulak ve kara ekosistemin temsilcilerine kadar çok sayıda materyal yer alıyor.

Ağırlıklı olarak Sivas yöresine ait örneklerin sergilendiği müzede, ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından getirilen fosiller de dikkati çekiyor.

Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, AA muhabirine, müzenin Şubat 2022'de ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulduğunu belirten Erdem, "Hem Sivas'ın hem ülkemizin doğasına ait örnek barındırıyor." dedi.

Erdem, Sivas'ın maden kenti olduğunu anlatarak, "Sivas'ta çıkan madenlere ait örnekler sergiliyoruz. Çeşitli minerallere ait sergi alanlarımız var, madenler, kayaçlar ve geçmiş dönemlerde yaşamış canlıların kalıntıları olan fosillere ait çok değerli materyallerimiz var. Aynı zamanda günümüz doğasının bitkilerine ve hayvanlarına ait köşeler oluşturduk." diye konuştu.

"Özel statüye sahip tek müzeyiz"

Öğrencilere ekosistemleri anlattıklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Müze açıldıktan sonra hem kurumsallaşmak hem de müze kelimesini kullanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak 'özel müze' statüsü almak istedik. Denetimden geçerek 2022 yılı Temmuz ayında 'özel müze' statüsü aldık. Arka planında Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Bilimsel altyapıyı sağlayan ve araştırma merkezi olan 'özel müze' statüsüne sahip tek müzeyiz. O açıdan bu durumu çok önemsiyoruz."

Tabiat tarihi müzelerinin en önemli görevlerinin eğitim ve araştırma olduğunu vurgulayan Erdem, müze açıldıktan sonra yoğun şekilde eğitim çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Erdem, öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgileri müzede dokunarak pekiştirdiğini belirterek, nitelikli eğitime katkı sağladıklarını ifade etti.

"En çok ilgiyi fil fosili görüyor"

Aynı zamanda fosil uzmanı olduğunu aktaran Erdem, müzede en çok fosiller köşesinin ilgi gördüğünü vurguladı.

Oldukça zengin bir koleksiyonlarının olduğunu aktaran Erdem, şu bilgileri paylaştı:

"En büyük ilgiyi 9-10 milyon yıl önce Sivas'ta yaşamış bir file ait fosil kemiklerimiz görüyor. Aynı zamanda Sivas civarında bulduğumuz deniz kestanesi, deniz yıldızı fosilleri ilgi çekiyor. Yine günümüzden 540 milyon yıl önce yaşamış bir hamam böceğine ait fosilimiz ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekiyor. Balık fosilleri de ilgi çeken örneklerimizden."

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde 9 milyon yıllık fil fosili ve binlerce örnek sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:58:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde 9 milyon yıllık fil fosili ve binlerce örnek sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement