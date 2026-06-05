Sivas'taki Tarihi Köprüler Restorasyonda Son Aşamada - Son Dakika
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Sivas'taki Tarihi Köprüler Restorasyonda Son Aşamada

Sivas\'taki Tarihi Köprüler Restorasyonda Son Aşamada
05.06.2026 17:57
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Sivas Ulaş'taki Tecer-1 ve Tecer-2 köprülerinin restorasyonunda sona gelindi, çevre düzenlemesi kaldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 1885 yılında dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan tarihi Tecer-1 ve Tecer-2 köprülerinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Valilikten yapılan açıklamada, Osmanlı Dönemi eserleri arasında yer alan tarihi Tecer-1 Köprüsü, 3 gözlü mimarisi, 28 metre uzunluğu ve 6 metre genişliğinde inşa edildiği, aynı dönemde yapılan Tecer-2 Köprüsü'nün ise yine 3 gözlü olup 32 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, restorasyon çalışmalarıyla ilgili Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal'dan bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Şimşek, hem Tecer-1 hem de Tecer-2 köprüsünde restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Şimşek, sadece çevre düzenlemesi ve bazı tahkimat çalışmalarının kaldığını ifade ederek, her iki köprünün de bölgeye ve Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Tarihi yapıların korunmasının önemine dikkati çeken Şimşek, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 80 milyon lira harcanarak restore edilen bu köprülerimizin, uzun yıllar boyunca gelecek nesillere hizmet edeceğine inanıyorum. Tarihi kimlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz de bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek'e, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Tarihi Köprüler Restorasyonda Son Aşamada - Son Dakika

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