Sivas Uluslararası Film Festivali'nde 2 bin 328 eser yarışacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas Uluslararası Film Festivali'nde 2 bin 328 eser yarışacak

Sivas'ta düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Birçok ülkeden başvurunun yapıldığı festivalde 2 bin 328 eser yarışacak. Sivas Valiliği himayelerinde ve İletişim Fakültesi öncülüğünde Sivas'ta ilk kez uluslararası film festivali düzenlenecek. Festivalde söyleşiler, film gösterimleri, açık hava film gösterileri ve konser gibi etkinlikler olacak.

23.05.2024 20:26
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Sivas Uluslararası Film Festivali'nde 2 bin 328 eser yarışacak

SİVAS - Sivas'ta düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Birçok ülkeden başvurunun yapıldığı festivalde 2 bin 328 eser yarışacak.

Sivas Valiliği himayelerinde ve İletişim Fakültesi öncülüğünde Sivas'ta ilk kez uluslararası film festivali düzenlenecek. 27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan festivalde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Uluslararası Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

"Festival şehrimizde bir kültür sanat rüzgarı estirecek"

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "7 bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra eşsiz doğası, geleneksel el sanatları ve yöresel mutfağı ile de ön plana çıkan bir şehrimiz. Şehrimiz; bu zenginlikleriyle çoğu zaman filmlere, belgesellere ve dizilere de konu olmaktadır. Sivas'ın eşsiz güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak ve herkese anlatmak için sanatsal etkinlikler de oldukça önemlidir. Bu anlayış doğrultusunda İletişim Fakültesi öncülüğünde Valiliğimiz destekleriyle şehrimiz sinema alanında ilk kez bir film festivaline ev sahipliği yapacak. Bunun heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Festivalimiz 27 Mayıs'ta başlıyor, 31 Mayıs'ta sona eriyor. 5 günlük bir festival olacak. Ben inanıyorum ki bu festival şehrimizde bir kültür sanat rüzgarı estirecek, sinemaya ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek sinemaseverlerin Sivas'ı daha da yakından tanımasına vesile olacaktır" dedi.

Festivalin detaylarına ilişkin bilgiler veren İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Taydaş, "Kasım ayında çıktığımız bu yolda isteğimiz Sivas'ta uluslararası film festivalinin olması ve festivalin Sivas'ın tanıtımı için artı bir hareketin başlamasıydı. 10 Mart 2024 tarihinde festival için başvuruları almaya başladık. Dünyanın birçok noktasından 2 bin 328 başvuru yapıldı. Bunlar ön jürilerimiz desteği ile incelendi ve 10 finalist isim belirlendi. Bu değerlendirmeler jürilere gönderildi. Kurmaca ve belgesel alanlarında birincilik ödülleri ve jüri özel ödülleri takdim edilecek. Festivalin tanıtım süreçleri devam ediyor. Festivalde söyleşiler, film gösterimleri, açık hava film gösterileri ve konser gibi etkinlikler olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Uluslararası Film Festivali'nde 2 bin 328 eser yarışacak - Son Dakika

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