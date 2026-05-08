Siverek'te Geleneksel Oyun Etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsalda eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlikte geleneksel oyunlar ve sportif aktivitelerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliğince Karacadağ eteklerinde bulunan Taşhan İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gün boyunca çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında parkur oyunları, halat çekme, badminton ve geleneksel çocuk oyunları düzenlenirken, öğrencilerin fiziksel aktivitelerle sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programda ayrıca öğrencilere çeşitli akıl ve zeka oyunları hediye edildi.

Kırsalda öğrenim gören çocukların sosyal etkinliklerle buluşturulmasını amaçlayan organizasyonda öğrenciler hem eğlendi hem de takım çalışmasına dayalı oyunlarla birlikte vakit geçirme imkanı buldu.

TÜGVA Siverek Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Batur, AA muhabirine, kırsaldaki öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Taşhan İlk ve Ortaokulu'na öğrencilerin talebi üzerine geldiklerini belirten Batur, "Çocuklarımızla badminton, parkur oyunları ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak. Ayrıca öğrencilere hedef5, mangala, anlat bakalım ve bil bakalım gibi akıl ve zeka oyunları hediye ettik. Bu oyunlarla çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Umuyorum ki bundan sonra da bu yöndeki çalışmalarımızı daha ileri götürerek başarılı oluruz." dedi.

Okul öğretmenlerinden Zozan Akbalık ise öğrencilerin etkinlik sayesinde keyifli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Daha önce sosyal medyada yapılan etkinlikleri görüyordum. TÜGVA ile iletişime geçtik, sağ olsunlar bizi kırmayıp geldiler. Öğrencilerimiz kurulan parkurlarda çok eğlendi, ilk kez oynadıkları oyunlarla tanıştı." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Ravza Nur Koyuncu da etkinlikte eğlendiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.