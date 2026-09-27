Siverek'teki Şire ve Kerge etkinliğinde 1 tonluk kazanda bulamaç kaynatıldı - Son Dakika
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Siverek'teki Şire ve Kerge etkinliğinde 1 tonluk kazanda bulamaç kaynatıldı

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Siverek\'teki Şire ve Kerge etkinliğinde 1 tonluk kazanda bulamaç kaynatıldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yıldır düzenlenen Şire ve Kerge etkinliği Kanlıkuyu Meydanı'nda yoğun katılımla yapıldı. 1 tonluk kazanda yaklaşık 3 saat kaynatılan bulamaç vatandaşlara ikram edildi; kalabalık nedeniyle kısa süreli izdiham yaşandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, geleneksel olarak 8 yıldır düzenlenen Şire ve Kerge etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Siverek Bilim ve Sanat Derneği tarafından ilçede kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel ve kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlik, Kanlıkuyu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikle Siverek'in unutulmaya yüz tutmuş Kerge geleneğinin hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Etkinlik kapsamında meydanda kurulan 1 tonluk kazanda bulamaç, kısık ateşte yaklaşık 3 saat boyunca kaynatıldı. Hazırlanan bulamaç vatandaşlara ikram edilirken, ceviz, incir ve badem kullanılarak geleneksel sucuk da yapıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ikram edilen bulamaçtan alabilmek için zaman zaman kazanın çevresinde toplandı. Kalabalık nedeniyle bazı anlarda kısa süreli izdiham yaşandı.

Halaylar çekildi, davul zurna eşliğinde eğlenildi

Geleneksel lezzetlerin yaşatıldığı etkinlikte müzik ve eğlence de yaşandı. Davul ve zurna eşliğinde halaylar çeken vatandaşlar, etkinlik alanında gönüllerince eğlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte vatandaşlar hem Kerge geleneğini yaşattı hem de birlikte vakit geçirdi.

"Bu kültürü yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz"

Siverek Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, etkinliğin amacının kaybolmaya yüz tutmuş gelenekleri yaşatmak olduğunu belirterek, "Kergemizi yaptık, şiremizi bastık, kaynattık ve herkese bulamaç olarak dağıttık. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kültürümüz, şiremiz ve özümümüzz kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenektir. Onun için her sene İstanbul'dan Siverek'e geliyoruz. Siverek Bilim ve Sanat Derneği olarak bu kültürümüzü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz bu örf ve adetlerimizi, eski işlerimizi bilsinler diye bu Kerge etkinliğini yaptık" dedi.

"Mahalleye, komşulara dağıtılırdı"

Etkinliğe katılan 86 yaşındaki Abdulkadir Düşünekli ise geçmişte Kerge ve şire yapımının mahalle dayanışmasının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Düşünekli, "Bizim zamanımızda şire üzümü ile Kerge yapılırdı. Bütün mahalle yardıma gelirdi. Bizim dönemimizde iki tane bağımız vardı. Şire zamanı üzümler getirilir, kesme yapılır, bastık yapılırdı ve mahalleye dağıtılırdı. Satmaktan ziyade komşulara, mahalleye dağıtılırdı. Şimdi bu Kerge geleneği kalmadı, eski bağlar da kalmadı. Bugün bulamacı yedim, eskisi gibi olmasa da güzeldi, beğendim. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Eski bağlarımız, eski üzümümüz ve eski kültürümüz kalmadı" diye konuştu.

"Bizi 35 yıl öncesine götürdü"

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Hayri Genç ise Kerge geleneğinin kendisine çocukluk yıllarını hatırlattığını belirterek, "Burada yapılan şire etkinliği, Siverek'i 35 yıl öncesine götürdü. Siverek'te hemen hemen üç evden ikisi geçimini üzüm ve Kerge'den sağlardı. Günlerce hazırlık yapılır, üzümler toplanır, daha sonra pekmez, kesme ve bastık için kaynatılırdı. Biz de çocukken bunu büyük bir heyecanla beklerdik. Komşularımız olurdu, bir nevi dayanışma yaşanırdı. Komşular birbirine yardım eder, destek olurdu. Bu etkinlik bana o günleri hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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