Sivrihisar’da yaz Kur’an kursları kapanış şöleni coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivrihisar’da yaz Kur’an kursları kapanış şöleni coşkuyla gerçekleştirildi

Sivrihisar’da yaz Kur’an kursları kapanış şöleni coşkuyla gerçekleştirildi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaz Kur'an kurslarının tamamlanması dolayısıyla yaklaşık bin 200 öğrencinin katılımıyla kapanış şöleni düzenlendi. Programda ilahiler seslendirildi, gösteriler sunuldu ve dereceye giren öğrencilere elektrikli bisiklet, altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, yaz Kur'an kurslarının tamamlanması dolayısıyla yaklaşık bin 200 öğrencinin katılımıyla "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şöleni" gerçekleştirildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Sivrihisar Stadı'nda düzenlenen programa; Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Faruk Latifoğlu, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak'ın açılış konuşması ve İl Müftü Yardımcısı Faruk Latifoğlu'nun teşekkür konuşmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler sahne alarak ilahiler seslendirdi ve çeşitli gösteriler sundu. Sivrihisar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle, gençlik liderleri gözetiminde çocuklar için eğlenceli oyunlar ve sosyal aktiviteler organize edildi.

Dereceye giren öğrencilere elektrikli bisiklet ve altın verildi

Yaz dönemi boyunca düzenlenen Namaz Ağacı Yarışması, bilgi yarışması, futbol ve dart turnuvalarında dereceye giren başarılı öğrencilere; elektrikli bisiklet, altın, para ödülü ve çeşitli sürpriz hediyeler protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program yemek ikramı ile tamamlandı

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, katılımcılara yapılan yemek ikramının ardından sona erdi. Sivrihisar İlçe Müftülüğü yetkilileri, eğitime katılan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek organizasyona destek sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivrihisar’da yaz Kur’an kursları kapanış şöleni coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar’da yaz Kur’an kursları kapanış şöleni coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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